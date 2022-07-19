19 Июля 2022
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Вынесение приговора старшему госинспектору пожарного надзора Тюменской области Павлу Тигееву (2022) | Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени осудили старшего госинспектора пожарного надзора по делу о гибели постояльцев дома престарелых

Сегодня в Тюменском районном суде оглашен приговор старшему госинспектору пожарного надзора Тюменской области Павлу Тигееву по делу о гибели семи постояльцев дома престарелых, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, Тигеев знал, что на обслуживаемой им территории располагается незаконный пансионат для пожилых людей и не принял никаких мер для устранения нарушений пожарной безопасности, что явилось следствием недобросовестного отношения к службе и ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. Ему было предъявлено обвинение в халатности. Своей вины Тигеев не признал.

Приговором суда ему назначено три года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года и лишением права занимать должности государственной службы два года. Приговор в законную силу не вступил.

Вынесение приговора старшему госинспектору пожарного надзора Тюменской области Павлу Тигееву(2022)|Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Ранее хозяйку приюта Ольгу Вильямсон признали виновной в незаконном предпринимательстве, уничтожении и повреждении чужого имущества по неосторожности, оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть семи лиц. С учетом смягчающих обстоятельств, суд приговорил ее к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, гражданский иск частично удовлетворен, на сумму 2 млн руб., взысканы процессуальные издержки в сумме 80 тыс. руб.

Напомним, 9 января в результате возгорания надворных построек погибли семеро постояльцев частного дома престарелых. Самостоятельно выбраться из горящего дома пострадавшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода. За деньги обвиняемая ухаживала за престарелыми людьми, которые жили у нее в домовладении по устному договору с их родственниками. Эксперт Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучил предполагаемый очаг пожара – баню. После пожара владелица пансионата была арестована и отправлена в СИЗО.

Теги: дом престарелых, Боровский, пожар, Ольга Вильямсон, Павел Тигеев, старший госинспектор пожарного надзора



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