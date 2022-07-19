19 Июля 2022
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Владимир Путин, иннопром (2017) | Фото: Накануне.RU

Песков переадресовал Путину вопрос об участии главы России в выборах - 2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить на тему возможного участия Владимира Путина в выборах 2024 года, предложив адресовать этот вопрос самому главе государства.

"Вот об этом его спросите сами", - сказал Песков ТАСС в ответ на вопрос, определился ли Путин по теме выдвижения на новый срок полномочий.

Напомним, президентские выборы состоятся в России в 2024 г. Согласно принятым поправкам в Конституцию, Путин может принимать участие в гонке.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, выборы президента



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