Песков переадресовал Путину вопрос об участии главы России в выборах - 2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить на тему возможного участия Владимира Путина в выборах 2024 года, предложив адресовать этот вопрос самому главе государства.

"Вот об этом его спросите сами", - сказал Песков ТАСС в ответ на вопрос, определился ли Путин по теме выдвижения на новый срок полномочий.

Напомним, президентские выборы состоятся в России в 2024 г. Согласно принятым поправкам в Конституцию, Путин может принимать участие в гонке.