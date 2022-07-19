В Великобритании и Франции зафиксированы абсолютные температурные рекорды

В Великобритании зафиксирован новый абсолютный температурный рекорд. В одном из поселений графства Суррей в юго-восточной Англии температура воздуха во вторник составила 39,1 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд был зафиксирован в Кембридже в 2019-м году – 38,7 градуса.

Между тем, синоптики не исключают, что в ближайшие дни и только что установленный рекорд может быть побит, а температура перевалит за отметку в 40 градусов.

Жара стоит не только в Великобритании. В соседней Франции также фиксируются рекорды. Так, в Нанте на побережье Атлантического океана в понедельник было 42 градуса, а предыдущий рекорд был установлен аж в 1949 году (40,3 градуса).

Горячие массы воздуха начали перемещаться с юга Европы на северо-восток, и теперь почти везде есть опасность возникновения лесных пожаров. Они уже бушуют в Испании, Португалии, на юге Франции. Горят сухие леса и вересковые поля. Предупреждение о засухе действует почти на половине территории Евросоюза.