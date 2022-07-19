Жительницу Челябинска подозревают в хищении денежных средств у фармацевтической организации

26-летнюю жительницу Челябинска подозревают в хищении 70 тысяч рублей, принадлежащих фармацевтической организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Женщина работала в этой организации. По версии следствия, она похитила деньги, а чтобы скрыть свои незаконные действия, внесла в программу бухгалтерской отчетности подложные сведения. Вскоре после этого она уволилась.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.