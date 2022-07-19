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Политика В России Москва
Леонид Слуцкий, комитет по делам СНГ Госдумы (2014) | Фото:Накануне.RU

ЛДПР не будут переименовывать, - Слуцкий

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отказался переименовывать возглавляемую им партию.

"ЛДПР не будет переименована, это её историческое название, которое ей дал ее основатель Владимир Жириновский", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос журналиста о том, не планируется ли изменить название партии на консервативно-демократическую, что более характерно для её стиля, его слова приводит РИА Новости.

Напомним, Слуцкий утверждён лидером ЛДПР 27 мая. Он единогласно избран на этот пост на съезде. За него проголосовали 86 делегатов. Политик был единственным кандидатом на пост главы либерально-демократической партии.

Теги: Леонид Слуцкий, ЛДПР, переименование



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