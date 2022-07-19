Екатеринбургского художника Черного положат на псих-экспертизу за стикеры с буквой "Z"

19 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
больничная палата, умер Юрий Киндрат (2018) | Фото: @yurykindrat

Екатеринбургского художника Черного положат на псих-экспертизу за стикеры с буквой "Z"

Кировский районный суд Екатеринбурга постановил отправить уральского художника Леонида Черного на стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие предполагает, что стикеры с буквой "Z" и прочие надписи активист мог писать из-за возможного хронического психического расстройства. Об этом Накануне.RU рассказала адвокат Черного Наталья Новикова.

По ее словам, амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы не хватило дознанию - эксперты не ответили на поставленные дознанием вопросы. На данный момент сторона защиты все еще думает, стоит ли обжаловать это решение. Лечь на стационарное исследование он должен уже 21 июля.

Помимо этого, Черному переквалифицировали статью на более жесткую. Вместо вандализма, за которое активист мог получить до 3 месяцев ареста, ему вменяют ч.1 ст.213 УК РФ - хулиганство по политическим мотивам, за которое художнику уже грозит до 5 лет колонии.

Теги: Черный, Z, психбольница



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети