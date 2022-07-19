Екатеринбургского художника Черного положат на псих-экспертизу за стикеры с буквой "Z"

Кировский районный суд Екатеринбурга постановил отправить уральского художника Леонида Черного на стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие предполагает, что стикеры с буквой "Z" и прочие надписи активист мог писать из-за возможного хронического психического расстройства. Об этом Накануне.RU рассказала адвокат Черного Наталья Новикова.

По ее словам, амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы не хватило дознанию - эксперты не ответили на поставленные дознанием вопросы. На данный момент сторона защиты все еще думает, стоит ли обжаловать это решение. Лечь на стационарное исследование он должен уже 21 июля.

Помимо этого, Черному переквалифицировали статью на более жесткую. Вместо вандализма, за которое активист мог получить до 3 месяцев ареста, ему вменяют ч.1 ст.213 УК РФ - хулиганство по политическим мотивам, за которое художнику уже грозит до 5 лет колонии.