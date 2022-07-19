ЕС собирается частично разморозить ресурсы российских банков

Евросоюз намерен разморозить часть ресурсов некоторых российских банков, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа ЕС.

В частности, для этого могут быть частично разморожены корреспондентские счета ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, ВЭБ, а также банков "Открытие" и "Россия" вместе с находящимися на них средствами.

Кроме того, Евросоюз также планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых приостановилось на фоне санкций.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует внести ряд изменений в режим санкций в отношении Москвы таким образом, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России. Bloomberg сообщило, что Евросоюз обсуждает снятие санкций с ряда россиян, введенных в связи с ситуацией на Украине.