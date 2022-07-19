Украина может потерять крупнейшего союзника в Европе

В случае отставки премьер-министра Италии Марио Драги Киев потеряет своего крупнейшего союзника в "старой Европе". Об этом пишет украинская "Европейская правда".

В статье отмечается, что во многом благодаря Драги Украина получила статус кандидата в ЕС. И ни один европейский лидер так упорно не продвигал интересы Украины в Европе.

В возможной отставке Драги автор винит итальянских "популистов", не желающих жертвовать интересами своей страны ради антироссийских санкций.

Напомним, Драги подал в отставку, но она не была принята президентом. В ближайшие дни ситуация должна проясниться.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо признал, что отставка правительства будет на руку России.

"Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие. Это одна из многих серьезных проблем", - сказал он.

Общественно-политическое "Движение 5 звезд", которое входит в правительственную коалицию Италии, раскололось по вопросу о поставках оружия Украине. Ди Майо покинул движение, обвинив лидера Джузеппе Конте в том, что он "помогает Путину".