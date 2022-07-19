У Путина есть приглашение на саммит G20, формат участия определится позднее - Кремль

В Кремле пока не готовы однозначно сказать, будет ли Путин в той или иной форме участвовать в саммите G20 в Индонезии осенью этого года.

"Кремль исходит из того, что у Путина есть действующее приглашение на саммит G20 в Индонезии, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Формат его [Путина] участия определят по мере приближения встречи".

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, претендующая на кресло премьер-министра этой страны, заявила, что готова вызвать на разговор Путина во время саммита G20.