Глава Екатеринбурга помог 95-летнему ветерану войны улучшить жилищные условия

С недавнего времени 95-летний ветеран войны и труда Александр Матвеевич Агеев может жить в комфортных условиях и квартире со свежим ремонтом. Помочь улучшить жилищные условия пенсионеру помог глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с волонтерским сообществом и девелоперами, которые узнали о тяжелой жизненной ситуации ветерана. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

В преддверии праздника 9 мая волонтеры партии "ЕР" обнаружили пенсионера, который рассказал им, что стал жертвой мошенников, а сейчас почти не есть и живет в ужасных условиях. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, Александра Агеева привезли на праздничный парад, что было для ветерана крайне важно. Тем временем полиция нашла преступников и вернула пенсионеру деньги. Затем в дело вступил глава города, поручивший провести ремонт в квартире ветерана, приобрести вещи первой необходимости, а также закупить продукты питания и бытовую технику. Теперь же, под надзором мэра, социальная поддержка пенсионера будет осуществляться на регулярной основе.

"Продолжили мы заботиться о ветеране и после праздников. Обеспечили ему поездку в санаторий на месяц. За это время волонтеры вместе с сотрудниками одной из ведущих строительных компаний отремонтировали его квартиру. Получилось настоящее второе новоселье! Сегодня я побывал там, сердечно поблагодарил ребят-добровольцев за их усилия. А самому Александру Матвеевичу я пожелал долгих лет жизни, узнал, какая помощь требуется ему в дальнейшем. Забота о ветеранах – это наш святой долг! Екатеринбург – город добра и соучастия!" – рассказал Алексей Орлов.