Росздравнадзор призвал регионы возобновить работу ковид-штабов и активизировать вакцинацию

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова призвала регионы возобновить работу штабов по борьбе с коронавирусом, а также активизировать вакцинацию и ревакцинацию населения.

"Не все регионы принимают меры для купирования распространения COVID-19", - отметила Самойлова.

Она добавила, что в регионах следует проверить наличие необходимых для лечения коронавируса лекарств, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса "Кентавр" – он характеризуется гораздо более высокой заразностью, чем все известные на сегодня штаммы вируса. Также отмечается кратное увеличение заболеваемости коронавирусом и числа госпитализаций среди россиян.