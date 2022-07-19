«Лопата Беглова»: бизнесмен Евгений Пригожин изложил историю мема в новом интервью

19 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Санкт-Петербург
коллаж, Александр Беглов, сугробы, Санкт-Петербург (2019) | Фото: Накануне.RU

«Лопата Беглова»: бизнесмен Евгений Пригожин изложил историю мема в новом интервью

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал слухи в СМИ про бизнес-отношения с солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и рассказал, откуда взялся мем «лопата Беглова».

В интервью журналистам «Невские новости» бизнесмен рассказал, что знает Шнурова с 1996 года, ходил на его концерты.

«И года до 2005 я платил Сергею Шнурову деньги, но не совсем ему лично, а через билетную кассу, когда ходил на его концерты. Поэтому, если говорить о Сергее Владимировиче, в нем есть частичка моего финансирования. Но вряд ли больше, чем одна стомиллионная часть», - отметил он.

Что касается личного общения с Шнуровым, то, по словам Пригожина, оно происходит совсем не часто: пару раз в десять лет.

В интервью предприниматель также опроверг информацию в СМИ, что заплатил певцу за написание скандальной песни «Пока так» про «лопату Беглова».

Напомним, минувшей зимой Петербург буквально утопал в снегу. Горожане массово жаловались на неубранные осадки, гололед и падающие сосульки. Смольный во главе с Александром Бегловым не смогли повлиять на ситуацию. Многие знаменитости, проживающие в Петербурге, обращали внимание на творящийся беспредел. Среди них оказался Сергей Шнуров, который написал песню с критикой в адрес градоначальника.

«Текст которой, собственно, можно перевести следующим образом: «Уважаемый Александр Дмитриевич, очень много снега и мусора в городе», – отметил Пригожин.

Бизнесмен добавил, что благодаря песне и последовавшему после нее общественному резонансу, ситуация сдвинулась в лучшую сторону.

«Семь миллиардов рублей не разошлись по карманам, темпы уборки города были увеличены, ноги не сломали и не обратились в травмпункты по этому поводу более двух тысяч старушек», – сказал Пригожин.

Полную версию интервью можно прочитать на сайте издания «Невские новости».

Теги: лопата беглова, евгений пригожин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети