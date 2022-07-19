«Лопата Беглова»: бизнесмен Евгений Пригожин изложил историю мема в новом интервью

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал слухи в СМИ про бизнес-отношения с солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и рассказал, откуда взялся мем «лопата Беглова».

В интервью журналистам «Невские новости» бизнесмен рассказал, что знает Шнурова с 1996 года, ходил на его концерты.

«И года до 2005 я платил Сергею Шнурову деньги, но не совсем ему лично, а через билетную кассу, когда ходил на его концерты. Поэтому, если говорить о Сергее Владимировиче, в нем есть частичка моего финансирования. Но вряд ли больше, чем одна стомиллионная часть», - отметил он.

Что касается личного общения с Шнуровым, то, по словам Пригожина, оно происходит совсем не часто: пару раз в десять лет.

В интервью предприниматель также опроверг информацию в СМИ, что заплатил певцу за написание скандальной песни «Пока так» про «лопату Беглова».

Напомним, минувшей зимой Петербург буквально утопал в снегу. Горожане массово жаловались на неубранные осадки, гололед и падающие сосульки. Смольный во главе с Александром Бегловым не смогли повлиять на ситуацию. Многие знаменитости, проживающие в Петербурге, обращали внимание на творящийся беспредел. Среди них оказался Сергей Шнуров, который написал песню с критикой в адрес градоначальника.

«Текст которой, собственно, можно перевести следующим образом: «Уважаемый Александр Дмитриевич, очень много снега и мусора в городе», – отметил Пригожин.

Бизнесмен добавил, что благодаря песне и последовавшему после нее общественному резонансу, ситуация сдвинулась в лучшую сторону.

«Семь миллиардов рублей не разошлись по карманам, темпы уборки города были увеличены, ноги не сломали и не обратились в травмпункты по этому поводу более двух тысяч старушек», – сказал Пригожин.

Полную версию интервью можно прочитать на сайте издания «Невские новости».