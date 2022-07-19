"Роскосмос" объяснил видеообращение космонавта на фоне икон и креста

В "Роскосмосе" прокомментировали видеообращение российского космонавта Олега Артемьева на фоне икон и креста на МКС.

Как заявил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец, космонавт сделал это в свое свободное время, не мешая работе станции.

Он пояснил, что космонавты могут записывать личные обращения и демонстрировать символику, которые "не противоречат законодательству и договоренностям с международными партнерами".

Ранее Артемьев записал видео, в котором обратился к главе Екатеринбургской митрополии владыке Евгению по случаю дня памяти царской семьи, который он назвал "главным духовным событием уральской земли".

Модуль МКС, в котором находится космонавт, украшен крестом и иконами, а также портретами Юрия Гагарина и Константина Циолковского.