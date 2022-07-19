Главе МВД России пожаловались на острый дефицит полицейских на Сахалине

Главе МВД России предложили бороться с острым дефицитом полицейских на Сахалине повышением зарплат и другими мерами материального стимулирования.

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что обратился с соответствующим письмом к главе МВД: сотрудников полиции на Сахалине предлагается обеспечить жильем, бесплатным проездом на городском транспорте и субсидированными авиабилетами для них и их семей.

"Поводом стало письмо коллег из фракции ЛДПР Сахоблдумы. Они рассказали о дефиците кадров в региональных органах угрозыска, дознания, следствия, ППС и предложили простимулировать специалистов, - рассказывает Нилов в Telegram. -Полностью разделяю озабоченность региональных коллег. Полагаю, что это актуально и для других субъектов Дальнего Востока: квалифицированные специалисты есть, а мотивации для работы в правоохранительных структурах – нет".

Нилов добавил, что "безопасность Сахалина и дальневосточных рубежей в целом должна быть приоритетом".