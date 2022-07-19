19 Июля 2022
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Политика Украина
Родина-мать, Киев (2015) | Фото:

Экс-генпрокурор Украины Венедиктова может перейти на дипломатическую работу

Верховная Рада Украины проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности генпрокурора страны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил ее от работы, объяснив это большим количеством уголовных дел о госизмене и коллаборационизме, возбужденных на работников прокуратуры. Ранее по тем же основаниям в отставку отправили главу СБУ Украины Ивана Баканова.

Глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия намекнул, что Венедиктова хоть и больше не будет генпрокурором, но останется в команде Зеленского и, возможно, перейдет на работу "на дипломатическом фронте".

"Прошу не вестись на слухи, запускаемые из-за кадровых ротаций в исполнительной власти. Ирина Венедиктова остается в команде. Ее опыт послужит государству на новом месте, требующем усиления профессиональными менеджерами и юристами. Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу", - написал Арахамия в Telegram.

Теги: ирина венедиктова, украина, верховная рада



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