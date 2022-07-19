Приюту "Матроскин" дали месяц на переезд: в собственности города помещений для приюта нет

Пермскому приюту "Матроскин" дали месяц на переезд. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила руководитель приюта Галя Море, передает корреспондент Накануне.RU.

Она получила письмо из прокуратуры Дзержинского района. В надзорном ведомстве потребовали устранить выявленные во время проверки нарушения. По словам хозяйки приюта, часть из них - организацию изолятора и оформление приема и выдачи котов в соответствии с новыми законами, будет устранена без каких-либо проблем. Однако невозможно устранить нарушение по размещению приюта в подвале жилого дома - теперь это запрещено.

"План такой - мы продолжаем сбор средств на новый дом "Матроскина", но ищем временное помещение в аренду. На данный момент мы нашли единственное помещение в аренду, соответствующее требованиям закона - нежилое, не менее 150 метров от жилых домов, площадью в 120 кв.м. Стоимость такой аренды - 50 тыс. руб. Это огромные средства для нас. Если вы готовы сдать нам помещение по более низкой цене, то мы были бы просто счастливы. У нас не остается выбора кроме того, как экстренно переезжать вместе с котиками", - сообщила владелица приюта.

Она также отметила, что встречалась с представителем управления имущественных отношений. Как оказалось, в собственности города нет подходящих под требования закона помещений, выделяемых для НКО.