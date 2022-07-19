19 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский сменил глав СБУ в пяти областях

Владимир Зеленский сменил региональных начальников СБУ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.
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Накануне Зеленский отстранил Ивана Баканова от должности главы СБУ, а сегодня Рада утвердила его увольнение. Причиной было названо огромное количество "предателей" в СБУ. Он анонсировал массовую чистку в силовых структурах.

СМИ пишут о том, что западные спецслужбы были недовольны постоянными утечками информации из СБУ. Массовые увольнения согласованы с Госдепом. Зеленский же решает и задачу укрепления своей власти. В этом также помогает британская Ми-6.

Одним из прямых следствий станет еще большее усиление главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который стал вторым лицом в стране и тоже расставляет лояльных себе фигур.

Прогнозируется скорая смена правительства и региональных начальников на Украине. Предполагается, что все они будут лояльны США и офису Зеленского.

Канал "Легитимный" пишет, что новый глава СБУ Василий Малюк курирует "контролируемый террор" на освобожденных землях. Эту стратегию взяли на вооружение в Киеве, чтобы не дать провести референдум о вхождении в состав России. Он имеет хорошие связи с криминальным миром, готов выполнить любое преступление, и на него много компромата, поэтому его легко будет снять.

Теги: Украина, СБУ, Владимир Зеленский



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