В Свердловской области начнут возводить экодома

На Среднем Урале запущен проект, предусматривающий строительство современных пунктов приема вторсырья - экодомов. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

Помимо того, что в экодома можно будет принести до 10 видов отходов, там же эксперты будут рассказывать горожанам о правильной сортировке мусора, а также проводить экологические мастер-классы и акции.

Строительство первых объектов запланировано в Нижнем Тагиле, далее совместно с региональным оператором "Рифей" проект будет запущен и в других свердловских городах. По словам исполнительного директора компании Федора Потапова, экологическая культура и воспитание не появляются в людях вместе с новыми контейнерами и мусоровозами - для этого нужны образовательные площадки.

Напомним, что Екатеринбург насчитывает всего несколько мест, куда горожане могут отправить мусор на переработку. Одним из таких является Не музей мусора, где проводятся мастер-классы и образовательные встречи.