19 Июля 2022
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Общество В России
Youtube (2021) | Фото: Накануне.RU

YouTube может быть заблокирован в РФ к осени – член СПЧ

Член совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов заявил, что YouTube в России может быть заблокирован к осени, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов.

Ашманов говорит об этом не в первый раз. Так, в апреле он призывал готовиться к блокировке видеохостинга, поскольку тот не планирует договариваться с российскими властями, напоминает ТАСС.

Множественное число применительно к "российским аналогичным сервисам" едва ли уместно: сейчас в стране есть лишь один ресурс, сравнимый по формату с YouTube – это Rutube. 9 мая этого года он подвергся хакерской атаке, в результате которой перестал работать и восстанавливался не одну неделю. Ашманов не уточнил, на чем основана его уверенность, что к осени будет обеспечена "неприступность" Rutube.

Теги: youtube, rutube, игорь ашманов, совет по правам человека



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