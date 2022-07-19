YouTube может быть заблокирован в РФ к осени – член СПЧ

Член совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов заявил, что YouTube в России может быть заблокирован к осени, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов.

Ашманов говорит об этом не в первый раз. Так, в апреле он призывал готовиться к блокировке видеохостинга, поскольку тот не планирует договариваться с российскими властями, напоминает ТАСС.

Множественное число применительно к "российским аналогичным сервисам" едва ли уместно: сейчас в стране есть лишь один ресурс, сравнимый по формату с YouTube – это Rutube. 9 мая этого года он подвергся хакерской атаке, в результате которой перестал работать и восстанавливался не одну неделю. Ашманов не уточнил, на чем основана его уверенность, что к осени будет обеспечена "неприступность" Rutube.