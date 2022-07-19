На станции в Челябинске из цистерны вытекло дизельное топливо

На станции Челябинск-Главный обнаружили цистерну с течью. В ней находилось дизельное топливо, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 19 июля. Вагон был отцеплен на технический путь.

В результате инцидента никто не пострадал, вред окружающей среде не причинен. Задержки поездов не произошло.

В настоящий момент устанавливается причина происшествия. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о перевозке опасных грузов и об охране окружающей среды.