В правительстве поддержали идею об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение "Единой России" приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы.

В законопроекте "единороссов" также предлагается ввести ответственность (уголовную либо административную) за публичное осквернение георгиевской ленты.

"Законодательное закрепление статуса георгиевской ленты повысит уровень правовой защиты этого символа воинской славы", - говорится в сообщении пресс-службе фракции "ЕР" в Госдуме.

Также пресс-служба партии напомнила, что в ряде стран георгиевская лента попала под запрет. Однако публикация не объясняет, как именно российское законодательство может повлиять на ситуацию в других странах.