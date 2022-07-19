19 Июля 2022
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Общество В России
акция георгиевская ленточка (2010) | Фото: Накануне.Ru

В правительстве поддержали идею об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение "Единой России" приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы.

В законопроекте "единороссов" также предлагается ввести ответственность (уголовную либо административную) за публичное осквернение георгиевской ленты.

"Законодательное закрепление статуса георгиевской ленты повысит уровень правовой защиты этого символа воинской славы", - говорится в сообщении пресс-службе фракции "ЕР" в Госдуме.

Также пресс-служба партии напомнила, что в ряде стран георгиевская лента попала под запрет. Однако публикация не объясняет, как именно российское законодательство может повлиять на ситуацию в других странах.

Теги: георгиевская лента, оскорбление, уголовная ответственность



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