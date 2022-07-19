В России выявили пять случаев заболевания новым подвидом омикрон-штамма "Кентавр"

В Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении в России нового подварианта "омикрон"-штамма коронавируса "Кентавр".

Пять случаев заболевания выявлено в июле в Москве, уточнили в пресс-службе ведомства.

У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди них нет.

Как сообщалось, частные лаборатории заявляют о кратном росте положительных тестов на COVID-19 в июле по сравнению с июнем. Заметно растет спрос на тесты на Камчатке, в Башкирии, Коми, Свердловскоий и Калининградской областях. Увеличение спроса на тесты отмечается и в столичном регионе.