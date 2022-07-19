Москва перевыполнила план строительства православных храмов

Программа по строительству в Москве православных храмов перевыполнена. В 2009 году планировалось построить 200 храмов, а сейчас их уже построено и сдано 280.

"Программа очень востребована жителями районов, это не просто желание церкви, а желание людей получить храм в шаговой доступности", - цитирует радио "Говорит Москва" члена Патриаршего совета РПЦ по культуре Леонида Калинина. Он отметил, что программа была начата по инициативе патриарха Кирилла.

Калинин рассказал, что в 15 или 16 храмах завершаются строительные работы, так что в ближайшее время их станет почти три сотни.

Калинин отметил, что программу планируется расширить и на другие регионы. К примеру, рассматриваются Нижегородская и Новгородская области.