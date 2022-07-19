19 Июля 2022
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Политика За рубежом
Сергей Безруков на открытии выставки о Николае Кузнецове в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Безруков и Машков вошли в новый санкционный список ЕС, - СМИ

Мотоклуб "Ночные волки" и его президент Александр Залдостанов, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков включены в проект нового санкционного списка, обсуждаемого в ЕС, сообщает EUobserver.

Кроме того, в новый черный список попали мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Отмечается, что в него могут войти украинские политики, перешедшие на сторону России.

Также обсуждается запрет деятельности судоходных, оружейных фирм России, фонда "Русский мир", движения "Юнармия", передает РИА Новости.

По данным СМИ, Евросоюз собирается ужесточить санкции против Сбербанка, ограничив его деятельность в Европе.

Всего в новый санкционный список ЕС могут войти 47 граждан и восемь организаций.

Теги: санкции, ес, безруков, машков, ночные волки



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