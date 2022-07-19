Участников разборок с перестрелками в БЦ Манхэттен и на ВИЗе арестовали на 10 суток

Задержанных накануне личностей, устроивших в выходные драку в БЦ "Манхэттен" и перестрелку на парковке на ВИЗе, арестовали на 10 суток. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, на задержанных было составлено 18 административных протоколов по ст. 19.3 КоАП РФ – "Неповиновение представителям МВД".

"Еще вчера 8 подозреваемых вместе с составленными в отношении них материалами доставлялись в Верх-Исетский районный суд, который согласился с доводами полицейских, счел их убедительными и достаточными для вынесения решения об избрании меры пресечения. Каждый из восьми человек арестован сроком на 10 суток. Судьба оставшихся будет решена также судом в ближайшее время вероятнее всего, сегодня", - заявил Горелых.

По факту избиения охранника бизнес центра возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ. Расследование находится на контроле руководства городской и областной полиции.

Напомним, что вчера в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области также подтвердили связь между массовой дракой в БЦ "Манхэттен" и перестрелкой на парковке на ВИЗе. Оба события произошли накануне вечером, и в обоих фигурировали представители управляющих компаний. По итогу у нарушителей порядка изъяли несколько единиц травматического оружия, патроны, балаклавы, в которых они также были в бизнес центре, ножи и биты. 22 человека были доставлены в местный отдел полиции