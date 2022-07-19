В Новом Порту на Ямале нефтяники и волонтеры очистили 2 га от мусора и металлолома

В ямальском селе Новый Порт состоялся экологический субботник, организованный "Газпромнефть-Ямалом" и "Газпромнефть-Снабжением". К нефтяникам присоединились сотрудники сельской администрации и местные жители.

Всего на уборку вышли около 70 человек. Активисты очистили от мусора и металлолома территорию площадью около 2 га. С помощью спецтехники собрали и вывезли более 100 кубометров отходов, сообщили Накануне.RU организаторы акции.

"Общими усилиями мы стараемся поддерживать порядок, облагораживать село. Администрация, волонтеры, дети – все вносят свой вклад в благоустройство территории. При постоянной поддержке нефтяников облик села меняется к лучшему", – отметила глава местной администрации Елена Котвицкая.

Более пяти лет "Газпромнефть-Ямал" и Ямальский район реализуют масштабную программу по утилизации "исторического наследия", занимаются экологическим просвещением школьников, поддерживают частные инициативы по благоустройству.

"Компания предъявляет высокие требования к охране окружающей среды на территории своей деятельности. Совместно с районом мы выполняем важную миссию по сохранению хрупкой природы арктического региона", – прокомментировал директор по организационным вопросам "Газпромнефть-Ямала" Евгений Захаров.

Активно участвует в мероприятиях по созданию комфортной и безопасной среды в Новом Порту "Газпромнефть-Снабжение".

"Это наш вклад в благоустройство, ответственность перед территорией, где мы ведем производственную деятельность. Такие совместные акции подтверждают, что сотрудников компании и жителей Ямала объединяет общая цель", – подчеркнул заведующий базой первичной приемки дивизиона "Север" "Газпромнефть-Снабжения" Юрий Рудницкий.

В этом году в отдаленных ямальских селах Новый Порт и Мыс Каменный нефтяники провели три субботника. Экоакции проходят в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".