19 Июля 2022
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Экономика За рубежом
(2005) | Фото: Николай Галкин www.itogi.ru

Продажи автомобилей в ЕС упали до минимума с 1996 года

Европейский автомобильный рынок в июне упал до минимального объема продаж с 1996 года. Было зарегистрировано самое низкое количество новых легковых автомобилей - чуть больше миллиона. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Европейской автомобильной ассоциации.

Из крупных автопроизводителей наиболее пострадал Volkswagen. Причинами называются инфляция, проблемы с поставками, рост числа положительных тестов на коронавирус в некоторых странах и продолжающийся дефицит чипов. Спад продаж автомобилей продолжается уже 12 месяцев подряд, в том числе в ведущих странах Европы: Германии, Франции, Италии и Испании.

В ЕС количество новых зарегистрированных автомобилей снизилось до 886 тыс., продаж всех автомобилей - до 4,6 млн.

Сокращение автомобильного рынка свидетельствует о проблемах в экономике Европы. Инфляция достигла рекордных значений и ускоряется. А если Россия прекратит поставки газа, ситуация еще больше ухудшится. После первоначальных прогнозов о небольшом росте ВВП в этом году аналитики уже прогнозируют высокую вероятность рецессии.

Теги: Еврова, продажи, автомобили



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