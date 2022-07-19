Продажи автомобилей в ЕС упали до минимума с 1996 года

Европейский автомобильный рынок в июне упал до минимального объема продаж с 1996 года. Было зарегистрировано самое низкое количество новых легковых автомобилей - чуть больше миллиона. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Европейской автомобильной ассоциации.

Из крупных автопроизводителей наиболее пострадал Volkswagen. Причинами называются инфляция, проблемы с поставками, рост числа положительных тестов на коронавирус в некоторых странах и продолжающийся дефицит чипов. Спад продаж автомобилей продолжается уже 12 месяцев подряд, в том числе в ведущих странах Европы: Германии, Франции, Италии и Испании.

В ЕС количество новых зарегистрированных автомобилей снизилось до 886 тыс., продаж всех автомобилей - до 4,6 млн.

Сокращение автомобильного рынка свидетельствует о проблемах в экономике Европы. Инфляция достигла рекордных значений и ускоряется. А если Россия прекратит поставки газа, ситуация еще больше ухудшится. После первоначальных прогнозов о небольшом росте ВВП в этом году аналитики уже прогнозируют высокую вероятность рецессии.