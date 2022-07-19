В Екатеринбурге определились с застройщиками первых трех площадок КРТ

В Екатеринбурге завершился аукцион по выбору застройщиков для реализации программы комплексного развития территории (КРТ). В этом году аукцион в последний раз проводился в традиционном очном формате. Этому также поспособствовал затяжной процесс, когда стоимость участка на Эльмаше поднималась с 215 тыс. до 96,6 млн рублей по 25 тыс. на протяжении нескольких часов.

Победителями стали "Астра-Девелопмент", "Брусника" и "Страна Е1". Первой за 11,4 млн рублей перешел участок на Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской на Эльмаше с начальной стоимостью в 836,6 тыс. рублей. Второй за 671 тыс. рублей - участок на Донбасская улица – Черниговский переулок – Суворовский начальной стоимостью в 614 рублей. За последний лот "Страна Е1" боролась несколько часов. За объект в квартале улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана начальной стоимостью в 515 тыс. рублей в итоге было отдано 96,6 млн рублей. На право реализовать проект на данном участке претендовали сразу 10 застройщиков: "Ривьера-Инвест-Север", "Актив строй", "Ривьера-Инвест-Екб", "Городок", "Бигранд", "Уральская социальная инфраструктура", "Стройконтроль", "Уралснаб" и "Манинвест".

Как рассказал замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов, такая разница в стоимости объектов неслучайна: ликвидность площадок разная и по объективным причинам объемность расселения на этих территориях тоже весьма сильно разнится.

"Площадка на Шефской закономерно была самой популярной. Конечная стоимость той или иной площадки зависит от ликвидности самой площадки, от того, какой объем расселения, какие обязательства будущий девелопер возьмет на себя при реализации механизма КРТ. И когда мы эти площадки опубликовали, мы готовили мастер-планы, которые как раз и описывали эти показатели. Площадка на Шефской была реализована более чем за 96 млн рублей, итого мы выручили чуть больше 108 млн рублей за все три территории", - пояснил Сурганов.

Он также отметил, что собранные средства пойдут на пополнение муниципального бюджета и в дальнейшем могут быть использованы для развития социально-транспортной инфраструктуры. Так, например, 108 млн, по словам Сурганова, это треть хорошего детского сада.

Срок реализации программы КРТ - 13-15 лет, однако аварийные дома в Екатеринбурге планируют расселись в ближайшие два года. По завершении аукциона у девелоперов будет полгода на утверждение документации по планировке территории.

В текущем году в Екатеринбурге планируется запустить не менее пяти площадок в спальных районах: Эльмаш, Уралмаш и Железнодорожный.