Сформирован список кандидатов на пост главы РАН

Президиум Российской академии наук (РАН) определился с кандидатами для участия в выборах на пост президента академии. Список направят на согласование в правительство. Сами выборы пройдут 20 сентября.

В список кандидатов вошли президент РАН Александр Сергеев, академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников, научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович, пишет "Ъ". По словам академика Дмитрия Брискало, кандидатов на пост президента РАН выдвигали бюро отделений Академии, региональные президиумы и члены РАН.

Напомним, в сентябре 2017 г. стало известно имя нового руководителя Российской академии наук – им стал глава нижегородского Института прикладной физики академик Александр Сергеев. Такое решение было принято во втором туре выборов, где Сергеев набрал более 1 тыс. голосов. Его соперником во втором туре был научный руководитель Института океанологии имени Ширшова академик Роберт Нигматулин. Для победы кандидатам необходимо было набрать 746 голосов. В итоге за Сергеева проголосовали 1 тыс. 45 членов Академии наук, за Нигматулина – 412 голосов.