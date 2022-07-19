19 Июля 2022
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Политика За рубежом
Турецкий беспилотник Байрактар (2020) | Фото: sahrahaber.com

Производитель беспилотников Bayraktar исключил поставки в Россию

Генеральный директор турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что компания никогда не будет продавать беспилотники Bayraktar России.

В интервью CNN он отметил, что компания "поддерживает Украину".

Ранее Baykar Makina уже передавала несколько беспилотников Киеву на безвозмездной основе. Также украинские власти закупали турецкие беспилотники.

Напомним, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что Иран планирует предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, включая и те, что способны нести вооружения. Однако Тегеран эту информацию опроверг.

Теги: Bayraktar, беспилотники, Россия



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