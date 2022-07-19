19 Июля 2022
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Общество Крым
железная дорога вокзал вагон (2015) | Фото: Накануне.ru

"Люди стали падать в обморок": РЖД не справляется с наплывом пассажиров в Крыму

Участок железной дороги, соединяющей Крым с материковой частью России, этим летом испытывает колоссальную нагрузку из-за закрытия аэропорта Симферополя (он закрыт с 24 февраля – начала военной спецоперации РФ на Украине).
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РЖД запускает дополнительные поезда и удлиняет составы, но удовлетворить весь спрос все равно не получается.

Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня" опубликовал отзыв одного из подписчиков, которому пришлось ехать по делам из Симферополя в Минеральные воды.

"Уехал по делам в КМВ из Симферополя в прицепном вагоне, таких было два. В их вагоне уже при посадке не было электроэнергии - свет, розетки и кондиционер не работали, через час после отправления сломались оба туалета. Ближе к Джанкою (территория Крыма – прим. ред.) люди стали падать в обморок от жары и духоты, так как окна не открывались тоже, ведь вагон с кондиционером! Начальник поезда принял решение переселить людей в другой вагон, который ехал на ремонт. Люди за пять минут собирали вещи, коляски детей и бегом бежали через пол платформы. В вагоне, в который их переселили, есть электроэнергия, но не работает бойлер, нет воды и не работает туалет", - рассказала подписчица о злоключениях супруга.

Теги: ржд, крым, поезд, пассажиры



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