"Транснефть – Сибирь" в первом полугодии выполнило диагностику 2,5 тысяч километров нефтепроводов

АО "Транснефть – Сибирь" в первом полугодии 2022 г. провело внутритрубную диагностику 2 490 км линейной части магистральных нефтепроводов (МН).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь", цель диагностики – контроль технического состояния нефтепроводов.

Исследование внутренней полости трубы проводилось инновационными диагностическими приборами собственной разработки "Транснефть" - ультразвуковые, магнитные и комбинированные дефектоскопы. Всего в 2022 году "Транснефть – Сибирь" планирует обследовать методом внутритрубной диагностики 68 участков трубопроводов общей протяженностью 4,6 тыс. км, а также провести оценку технического состояния 24 участков линейной части протяженностью 1,7 тыс. км.

Кроме того, в январе-июне выполнено обследование 103 подводных переходов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 315 км. Контроль технического состояния проведен с привлечением "Транснефть – Подводсервис" в соответствии с утвержденной "Транснефть" программой.

На нефтеперекачивающих станциях с начала года выполнено частичное техническое диагностирование 14 вертикальных стальных резервуаров. Резервуары обследованы методами неразрушающего контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов.

Своевременное диагностическое обследование магистральных и технологических трубопроводов, а также площадочных объектов позволяет поддерживать надежность работы инфраструктуры, промышленную и экологическую безопасность системы магистральных нефтепроводов "Транснефть – Сибирь".