19 Июля 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
лодка, следственный комитет (2021) | Фото: yanao.sledcom.ru

В Прикамье утонула семья из трех человек

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело из-за семьи из трех человек, утонувшей во время катания на лодке по реке Чусовая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Трагедия произошла 16 июля. 39-летний мужчина, его 33-летняя супруга и их трехлетний сын катались по реке в лодке без спасательных жилетов. Во время речной прогулки они выпали из лодки и утонули. Сейчас спасатели ведут поиск тела женщины. Ранее были обнаружены тела мужчины и ребенка.

"Следователем следственного отдела по городу Чусовой следственного управления СК России по Пермскому краю проведены осмотры места отдыха семьи, принадлежащих им автомобиля и лодки, допрошены свидетели, изъяты и осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, назначены и проводятся судебные экспертизы для установления причины смерти погибших. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Теги: семья, лодка, утонули, уголовное дело



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