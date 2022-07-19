Российский сенатор Клишас назвал Литву "потерявшими суверенитет нищебродами"

Российский сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас не отстает в высказываниях от экс-президента России Дмитрия Медведева. Тот сегодня назвал западные страны "политическими мпотентами", а Клишас назвал Литву "потерявшими суверенитет нищебродами".

Так сенатор прокомментировал информацию о том, что до конца 2022 года Вильнюс может получить от Евросоюза (членом которого является) помощь на 1,7 млрд евро. Эти средства планируется направить на оживление экономики и повышение ее устойчивости. Для получения средств страна должна достичь 33 целевых показателей, пока достигнуты только 15 из них.

"Литва, эти потерявшие суверенитет нищеброды, живущие на подачки из Европы, диктуют нам условия транзита в Калининград", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Накануне на совещании с правительством по вопросу достижения наццелей президент России Владимир Путин отметил, что в России недостаточны темпы по борьбе с бедностью и неравенством. Доход сенатора от Красноярского края Клишаса за 2021 год составил более 14 млн руб. Также у члена Совета Федерации есть "дачный земельный участок" площадью 543 кв. м. в Швейцарии и девять участков различного назначения в России, в том числе под ИЖС (площадью 75 тыс. кв. м). Также четыре дома и три квартиры.