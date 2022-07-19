Эксперт: Плотина прослужит Екатеринбургу еще около 60 лет

19 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Плотинка, плитка, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Эксперт: Плотина прослужит Екатеринбургу еще около 60 лет

Екатеринбургской плотине осталось не более 58 лет. К такому выводу пришли эксперты ГК "Гидро", отметившие повреждения конструкции. При этом, по словам директора компании Дениса Целищева, за внешний вид самой Плотинки переживать не придется. Да и демонтажа в ближайшие полвека можно избежать при проведении ремонтных работ.

"Спустя это время нужны либо реконструкция, либо демонтаж, либо капитальный ремонт - на усмотрение и в зависимости от того, как пойдет процесс. Но это срок службы без ремонта. В случае чего консервируется сброс, и в данном случае будет строиться новый: в этом месте он бетонируется, а в другом строится. Либо будут еще какие-либо другие пропускные сооружения", - пояснил Денис Целищев.

По его словам, каких-то внешних факторов, искусственно влияющих на износ конструкции, нет. Дело во времени, однако пока конструкцию не признали аварийной, беспокоиться не о чем.

"Есть обычный естественный износ. Природа стремится к тому, чтобы предметы техногенного характера разрушить, а человек их постоянно ремонтирует и восстанавливает, поэтому они и служат. Внешних факторов усугубления не было", - отметил директор ГК "Гидро".

Следующее обследование плотины запланировано на 2027 год.

Целищев также отметил, что говорить об установке Краснознаменной группы на плотине пока сложно. В своем сегодняшнем состоянии неизвестно, сможет ли она выдержать вес конструкции. При этом он отметил, что если произвести какие-то улучшения, то поставить ее будет можно, но это уже вопрос целесообразности и финансирования.

Напомним, что к 300-летию Екатеринбурга всю территорию Плотинки собираются облагородить.

Теги: Плотинка, Гидро, Целищев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети