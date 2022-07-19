Эксперт: Плотина прослужит Екатеринбургу еще около 60 лет

Екатеринбургской плотине осталось не более 58 лет. К такому выводу пришли эксперты ГК "Гидро", отметившие повреждения конструкции. При этом, по словам директора компании Дениса Целищева, за внешний вид самой Плотинки переживать не придется. Да и демонтажа в ближайшие полвека можно избежать при проведении ремонтных работ.

"Спустя это время нужны либо реконструкция, либо демонтаж, либо капитальный ремонт - на усмотрение и в зависимости от того, как пойдет процесс. Но это срок службы без ремонта. В случае чего консервируется сброс, и в данном случае будет строиться новый: в этом месте он бетонируется, а в другом строится. Либо будут еще какие-либо другие пропускные сооружения", - пояснил Денис Целищев.

По его словам, каких-то внешних факторов, искусственно влияющих на износ конструкции, нет. Дело во времени, однако пока конструкцию не признали аварийной, беспокоиться не о чем.

"Есть обычный естественный износ. Природа стремится к тому, чтобы предметы техногенного характера разрушить, а человек их постоянно ремонтирует и восстанавливает, поэтому они и служат. Внешних факторов усугубления не было", - отметил директор ГК "Гидро".

Следующее обследование плотины запланировано на 2027 год.

Целищев также отметил, что говорить об установке Краснознаменной группы на плотине пока сложно. В своем сегодняшнем состоянии неизвестно, сможет ли она выдержать вес конструкции. При этом он отметил, что если произвести какие-то улучшения, то поставить ее будет можно, но это уже вопрос целесообразности и финансирования.

Напомним, что к 300-летию Екатеринбурга всю территорию Плотинки собираются облагородить.