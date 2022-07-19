19 Июля 2022
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Стажировка на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО (2022) | Фото предоставлено пресс-службой компании &quot;Мессояханефтегаз&quot;

Студенты Томского политеха получили практический опыт на Восточной Мессояхе

Слушатели совместной программы "Газпром нефти" и Томского политехнического университета (ТПУ) прошли стажировку на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО. Некоторые студенты уже получили от "Мессояханефтегаза" приглашение на работу, рассказали Накануне.RU в компании.

Партнерская программа "Инжиниринг бурения и внутрискважинных работ" действует на базе вузовского центра Heriot-Watt. Стажировка на Восточной Мессояхе дала студентам возможность получить навыки супервайзинга бурения и сопровождения операций по ремонту скважин. Под руководством наставников практиканты работали на производственных площадках и соотносили теоретические знания с реальными процессами, знакомились с нормативной документацией, анализировали увиденное.

"Программа стажировки, которую нам предложил "Мессояханефтегаз", была в своем роде уникальна: студенты не только своими глазами увидели, как работает самый северный нефтепромысел страны, но и вместе с наставниками смогли пройти все этапы цикла капитального ремонта скважин, оценить уровень технологичности производственных процессов, осознать ценность, которую они могут принести компании. Такой опыт очень помогает нашим студентам получить базовые навыки работы в междисциплинарной команде и адаптироваться к требованиям современного нефтедобывающего бизнеса", – отметил руководитель программы обучения от ТПУ Дмитрий Коношонкин.

Стажировка на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО(2022)|Фото предоставлено пресс-службой компании "Мессояханефтегаз"

Каждому участнику партнерской образовательной программы предстоит подготовить и защитить индивидуальный проект по актуальной проблематике нефтегазового дела. Как отметил генеральный директор "Мессояханефтегаза" Алексей Кан, благодаря сотрудничеству университета и предприятия студенты получают глубокое понимание основ и компонентов реального производственного цикла, а компания может приобрести перспективных специалистов с высоким потенциалом.

"Стажировка в полевых условиях хорошо подсвечивает все скилы, которыми обладают студенты: от кросс-функциональных навыков до умения мыслить широко и применять знания на практике. Каждый специалист, которого мы приглашаем на работу в "Мессояханефтегаз", усиливает команду предприятия и вносит существенный вклад в повышение общей эффективности нефтедобычи", – прокомментировал Алексей Кан.

Теги: студенты, Мессояханефтегаз, стажировка



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