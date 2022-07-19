В Минкульте подтвердили выход фильма "Просточеловек" с отъехавшей Хаматовой

Министерство культуры РФ подтвердило ожидающийся выход фильма "Просточеловек", в котором играет Чулпан Хаматова. Картина выйдет 25 августа.

Прокатчиком является дистрибуционная компания "Белые ночи". Там "Известиям" тоже подтвердили скорый выход фильма на экраны. Прокатное удостоверение ленте было выдано 8 апреля, то есть после того, как Хаматова покинула Россию.

Актриса умудряется при этом продвигать "антисемейную" повестку - картина рассказывает о том, как мать бросает своего новорожденного ребенка в роддоме, они встречаются через 30 лет, и перед взрослым сыном этой женщины встает выбор.

Напомним, в конце февраля Чулпан Хаматова переехала жить в Латвию. Актриса раскритиковала спецоперацию на территории Украины, поэтому решила покинуть страну. В интервью латвийским СМИ она сокрушалась, что накопленных средств ей хватит всего на пару месяцев, при этом говорила, что не дорожит присвоенным ей званием народной артистки РФ, и называла его "бредятиной и советским пережитком". Вскоре выяснилось, что Хаматова открыла в Латвии актерские курсы "Уроки легенд", на сайте она была представлена как актриса "Современника" и... народная артистка России.