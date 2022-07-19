19 Июля 2022
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Последствия обстрела (2022) | Фото: пресс-служба МВД ПМР

Брянский губернатор сообщил об артобстреле села Новые Юрковичи со стороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле с территории Украины села Новые Юрковичи Климовского района.

По его словам, артиллерийский обстрел велся сегодня с 5 утра. Жертв и пострадавших нет, поврежден участок автодороги, написал губернатор в телеграм-канале.

8 июля Telegram-канал Mash сообщил об атаке украинского беспилотника на село Новые Юрковичи. По данным канала, взрывное устройство было сброшено на автозаправочную станцию.

Теги: Новые Юрковичи, обстрел, Брянская область



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