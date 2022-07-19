В Магнитогорске за смерть рабочего осудят мастера производственной компании

В Магнитогорске мастера производственной компании "Интекс" осудят за нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть работника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый не обеспечил безопасного производства работ, что повлекло гибель работника. В ноябре прошлого года обвиняемый дал указание работнику проследовать на рабочее место на высоте 13 м для демонтажа газохода.

Во время проведения работ произошло обрушение газохода и обрыв сварного и болтового соединения от несущей балки. Мужчина упал с высоты и погиб.