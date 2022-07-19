Оперного певца Вадима Чельдиева приговорили к 10 годам "строгача" за призыв протестовать против ковидных ограничений

Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева. Его признали виновным в призывах к экстремизму, передает "Интерфакс".

Прокурор при этом просил для подсудимого 11 лет колонии.

Чельдиев был задержан в апреле 2020 года после публикаций в социальных сетях против ограничений из-за коронавируса. Тогда на площади во Владикавказе прошла несанкционированная акция против режима самоизоляции Люди протестовали против ограничений и против задержания Чельдиева.

Обвинение было предъявлено по четырем статьям Уголовного кодекса: 213 (хулиганство), 280 (призывы к экстремизму), 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Также Росфинмониторинг включил его в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.