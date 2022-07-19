19 Июля 2022
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Экономика Новосибирская область
залесенная территория, ЖК WOODS (2019) | Фото: Накануне.RU

Гранты регионального правительства получат 22 проекта по развитию туризма в Новосибирской области

Накануне на заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова было одобрено решение по предоставлению грантов до 3 миллионов рублей для предпринимателей, занимающихся развитием туризма в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, господдержка будет направлена на реализацию 22 проектов. В ходе предварительного конкурсного отбора было рассмотрено более 100 проектов, по результатам анализа комиссия поддержала 22 проекта, общая сумма господдержки составит 60 миллионов рублей.

Гранты в форме субсидий будут предоставлены на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов туризма, создание и обустройство гостиничных и туристско-рекреационных комплексов, приобретение автотранспортных средств, туристского, гостиничного оборудования, разработку аудиогидов.

База отдыха(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«В нынешних условиях оказать поддержку сфере туризма для создания новой инфраструктуры и объектов отдыха особенно важно. Реализация данных проектов позволит уже в 2022 году разнообразить отдых в нашем регионе, повысить конкурентоспособность туристских услуг, привлечь в сферу туризма частные инвестиции. Муниципальные субсидии и гранты предпринимателям – основные меры поддержки в рамках государственной программы «Развитие туризма в Новосибирской области», направленные на развитие инициатив в сфере туризма», – отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Благодаря господдержке появятся арт-объекты в Тогучинском районе, глэмпинги в Ордынском и пляжно-прогулочная зона в Карасукском районах, детский игровой комплекс на территории центра отдыха «Бухта Лазурная» будет возведен в Барабинском районе. В Искитимском районе будут куплены скандинавские домики, мебель и оборудование, обустроены территории в рамках реализации проекта «Побег из города». А на территории Маслянинского района – созданы водные туристические маршруты и приобретены палатки, лодочный мотор и снегоход. Господдержку получат и другие проекты в Новосибирском районе, городах Новосибирске и Бердске. Кроме того, благодаря средствам гранта новосибирский туроператор разработает аудиогид и систему самостоятельного бронирования экскурсий по Новосибирской области.

Распоряжение о предоставлении грантов будет опубликовано на сайте правительства Новосибирской области после его подписания.

Теги: туризм, андрей травников, гранты



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