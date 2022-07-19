В Екатеринбурге обнаружили квартиру с мертвецами, которых объели домашние питомцы

В Екатеринбурге в одной из квартир на ул. Малышева были обнаружены два трупа, которые уже несколько дней лежали в закрытом помещении. Как сообщает служба спасения животных "ЗооДозор"Екатеринбург", пожилая пара приглядывала за 11 животными, которым на протяжении этих нескольких дней ничего не оставалось, кроме как есть своих хозяев.

Две кошки погибли от обезвоживания, у остальных диагностированы невроз и истощение, одна собака и один кот сейчас в тяжелом состоянии и были перевезены в стационар. По словам волонтера Татьяны Бронских, питомцы провели наедине с телами не менее двух недель. Каждому из них волонтеры дали успокоительное, отмыли и накормили. У одной кошки из лапки извлекли человеческую кость. Зоозащитники уверены, что еще бы 1-2 дня и животные не выжили бы.

Зоозащитники объявили сбор средств, лекарств, еды и всего, что могло бы пригодиться пострадавшим животным на передержке.

В пресс-службе СКР по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что по предварительным данным, признаков криминальной смерти нет. Точная причина выяснится в ходе судебно-медицинских экспертиз.

Тела мужчины 1960 г.р. и женщины 1967 г.р. обнаружили 16 июля. По итогам проверочных мероприятий следователем СК России будет принято процессуальное решение.