МВД РФ объявило в розыск украинского журналиста Гордона

МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона, следует из базы данных ведомства.

Розыск ведется в рамках уголовного дела, по какой именно статье - не уточняется.

Ранее Гордон стал фигурантом дела о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны и о фейках о ВС РФ.

В марте СКР сообщал, что журналист в прямом эфире украинского телеканала предлагал совершить вооруженное нападение на РФ и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично предлагал уничтожать граждан России по признакам национальности, языка и происхождения.

При этом он также распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан российской армией.