Медведев заговорил об импотентах

Экс-президент и экс-премьер-министр России, ныне – зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился очередным постом с критикой США. На этот раз он ругает Вашингтон и его союзников за поставки оружия на Украину, откуда, по мнению Медведева, оно расходится по всему миру, попадая в руки террористов.

Речь Медведева изобилует резкими эпитетами и метафорами. Он пишет о "трухлявом хаосе в "Незалежной", "воровской воронке" в Киеве, называет президента США "сонным Джо", а также использует слово "бабло".

В заключении Медведев говорит об импотенции: "Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты".