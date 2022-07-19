75% американцев испытывают финансовые трудности

Большинство американцев вынуждены экономить и ожидают еще большего ухудшения ситуации. Об этом рассказал на канале Fox News руководитель инвестиционного подразделения компании Kingsview Wealth Management Скотт Мартин. Он назвал состояние экономики США ужасным.

Только 17% респондентов оценивают состояние американской экономики положительно, а 52% опрошенных считают, что в следующем году ситуация ухудшится, - впервые с 1998 года большинство американцев ожидают ухудшения.

52% опрошенных были вынуждены изменить планы на лето из-за роста цен на бензин, 70% сократили свои расходы, у 75% возникли финансовые трудности.

55% американцев считают, что виновником является администрация Джо Байдена. В сильном подорожании бензина Байдена винят намного чаще (31%), чем Россию (20%).

Инфляция в США достигла максимума за 40 лет и превысила 9% в годовом исчислении. До 2021 года она много лет была в пределах 1-2%. Тарифы на электроэнергию выросли за год более чем на 40%, цены на бензин - на 60%. Мартин прогнозирует, что это еще не предел. Из-за проблем в экономике многие западные СМИ пишут о том, что антироссийские санкции оборачиваются слишком большими издержками.