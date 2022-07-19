19 Июля 2022
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В Нижневартовске должникам устанавливают пирамиды позора (2022) | Фото: vk.com/nvcs20

В Нижневартовске у домов должников за ЖКХ устанавливают "пирамиды позора"

В Нижневартовске коммунальщики начали устанавливать "пирамиды позора" у частных домов должников за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Нижневартовские коммунальные системы".

В Нижневартовске должникам устанавливают пирамиды позора(2022)|Фото: vk.com/nvcs20

Конструкции представляют собой бетонные пирамиды, извещающие прохожих о том, что хозяин не платит за коммунальные услуги. Ее вес составляет две тонны - убрать их своими силами жильцы не смогут. Первую такую пирамиду коммунальщики установили на ул. Лопарева, где должник накопил 35 тыс. долга за холодную воду.

На пирамиду нанесены надписи "Здесь живет должник", "Вы должны", "Здесь не платят за воду". Через пару часов после установки все фразы на пирамиде залили голубой краской.

В Нижневартовске должникам устанавливают пирамиды позора(2022)|Фото: vk.com/nvcs20

"Пирамиду позора" мы применяем как метод борьбы с неплательщиками. Конечно, мы ожидали, что надписи могут закрыть или закрасить. Но это не страшно, мы нанесем их снова. Избавиться от неприятного соседства конструкции можно лишь после погашения задолженности", - прокомментировала акцию директор по сбытовой деятельности НКС Юлия Бадина.

Увидеть пирамиду возле своего дома при игнорировании задолженности могут свыше 500 жителей частных домовладений. Всего же задолженность перед НКС у вартовчан по прямым договорам на 18 июля составляет почти 91 млн рублей.

Теги: ЖКХ, должники, пирамиды позора, здесь не платят за воду, вода



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