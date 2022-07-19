Житель Челябинской области получил срок в колонии за смертельное ДТП

Жителя Озерска приговорили к 7 годам 1 месяцу в колонии-поселении за ДТП в состоянии опьянения, в котором погибла женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

16 июля прошлого года пьяный мужчина за рулем ВАЗ 21093 на автодороге Аргаяш - Новогорный - ТЭЦ Аргаяшского района не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся. В результате ДТП погибла57-летняя женщина, 34-летней пассажирке причинен тяжкий вред здоровью в виде рвано-ушибленных ран, выразившихся в неизгладимом обезображивании лица.

Также суд на 3 года запретил мужчине заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.