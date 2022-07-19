В жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв после распыления аэрозоля от насекомых

В жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв после того, как один из жителей распылил аэрозоль от насекомых.

Как сообщает прокуратура региона, инцидент случился 18 июля вечером в квартире на третьем этаже в пятиэтажке на улице Баумана.

Уточняется, что пострадавших нет.

В МЧС сообщили, что из двух подъездов были эвакуированы 37 человек, в том числе шесть детей. В результате хлопка обрушилась межквартирная перегородка и выбиты стекла оконных проемов. Несущие конструкции здания не повреждены.