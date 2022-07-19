19 Июля 2022
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Происшествия В России
МЧС, спасатели (2016) | Фото:Накануне.RU

В жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв после распыления аэрозоля от насекомых

В жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв после того, как один из жителей распылил аэрозоль от насекомых.

Как сообщает прокуратура региона, инцидент случился 18 июля вечером в квартире на третьем этаже в пятиэтажке на улице Баумана.

Уточняется, что пострадавших нет.

В МЧС сообщили, что из двух подъездов были эвакуированы 37 человек, в том числе шесть детей. В результате хлопка обрушилась межквартирная перегородка и выбиты стекла оконных проемов. Несущие конструкции здания не повреждены.

Теги: дом, взрыв, нижний новгород, аэрозоль от насекомых



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