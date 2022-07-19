Якутск затянуло дымом от лесных пожаров, в воздухе превышена ПДК

В Якутии населенные пункты, в том числе столицу республики, затягивает едким дымом от лесных пожаров. Роспотребнадзор сообщил о результатах усиленного мониторинга.

Всего специалисты взяли 69 проб атмосферного воздуха в Якутске и в 11 селах разных районов республики.

"По результатам исследований выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в Якутске по трем показателям: диоксида азота до 1,3 раза, взвешенных частиц PM-2,5 и PM-10 в 1,1 раза.