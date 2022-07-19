19 Июля 2022
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половодье паводок наводнение (2017) | Фото:Накануне.RU

Правительство РФ выделит 150 миллионов на борьбу с паводками

Федеральное Правительство направит деньги на усиление защиты от паводков и подтоплений, сообщает кабмин.

"Направим более 150 млн руб. на усиление защиты от паводков и подтоплений", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.

Речь идёт о создании инженерной защиты от наводнений в селе Краснощёково в Алтайском крае, реконструкции водозащитной дамбы на реке Сылве в Кунгуре (Пермский край), строительстве противопаводковой дамбы на Северной Двине в Великом Устюге и создании берегозащитных сооружений на реке Хулхулау в чеченском селе Автуры.

Теги: Паводок, подтопление, Михаил Мишустин, деньги



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